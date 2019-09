Hoka One One ataca nova estação com coleções renovadas

De olho na nova estação, a Hoka One One reforçou a aposta nas suas mais variadas coleções de corrida (tanto de estrada como montanha), procurando desta forma chegar a um universo cada vez mais amplo de corredores. Desde modelos para treinos diários às distâncias mais longas ou às provas rápidas, há de tudo um pouco nesta nova coleção da Hoka One One, que divide os seus modelos nas coleções Glide, Fly, Sky e Race, as quais poderá conhecer melhor na lista abaixo.Desenhada para corridas mais suaves e tranquilas, com modelos que aliam máximo amortecimento e um peso reduzido.Bondi 6 (310 gramas, 4mm de drop, 140 euros)Clifton 6 (255 g, 5mm de drop, 135 euros)Rincon (218 g, 5mm de drop, 120 euros)Gaviota 2 (301 g, 5mm de drop, 150 euros)Arahi 3 (272 g, 5mm de drop, 130 euros)Concebida para correr em ritmos mais altos, sem comprometer no amortecimento. Ideias para sessões de velocidade, mas também podem ser utilizadas em provas mais rápidas.Elevon (297 g, 5mm de drop, 150 euros)Mach 2 (227 g, 5mm de drop, 140 euros)Cavu 2 (204 g, 5mm de drop, 120 euros)Hupana Flow (253 g, 5mm de drop, 120 euros)A coleção para os amantes das provas de montanha, com modelos que, ao contrário do habitual, se apresentam leves e ágeis, pese embora manterem um amortecimento e suporte de realce.Mafate Speed 2 (329 g, 4mm de drop, 160 euros)Speedgoat Mid WP (358 g, 4mm de drop, 150 euros)Speedgoat 3 WP (323 g, 4mm de drop, 140 euros)Speedgoat 3 (292 g, 4mm de drop, 140 euros)Torrent (254 g, 5mm de drop, 120 euros)Stinson ATR 5 (343 g, 5mm de drop, 150 euros)Challenger ATR 5 (266 g, 5mm de drop, 130 euros)Conforme o nome indica, esta é a coleção para o dia das provas. Leves e com um desenho minimalista, os modelos desta coleção contam com menor amortecimento em relação ao que normalmente se vê na Hoka One One, e são aposta certeira para tentar bater recordes pessoais.Evo Carbon Rocket (218 g, 1mm de drop, 155 euros)Tracer 2 (217 g, 4mm de drop, 125 euros)