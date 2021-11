Hoka One One Bondi X: uma ideia com pernas para andar...

Quando nos chegaram às mãos as novas Hoka One One Bondi X não sabíamos bem o que pensar e, confessamos, a nossa primeira ideia era que esta iria ser uma fórmula sem grande sucesso por parte da marca francesa. Afinal de contas, 300 gramas e uma placa de fibra de carbono na meia-sola? Algo aqui não combinava bem a um primeiro olhar, já que normalmente os modelos com este tipo de 'acessório' na meia-sola primam pela relativa leveza e são voltados para treinos ou provas rápidas. Ora, o que é as Bondi são desde que foram lançadas? Um modelo para os treinos de rodagem e recuperação, algo que não combina mesmo nada bem com o que dissemos acima.Mas estamos aqui para tirar as dúvidas e a verdade é que as tirámos e ficamos surpreendidos. Porque a ideia no nosso entender parece estar bem sucedida. Este não é um modelo de placa de fibra de carbono normal, não é para fazer grandes tempos para os atletas mais em forma, mas acaba por ser uma aposta que pode ser bem conseguida para aqueles corredores com um pouco mais de peso e que procuram ter um modelo que lhes dê aquele extra de retorno de energia, sem que de modo algum vejam o amortecimento comprometido. É que, normalmente, quem compra os modelos mais badalados com placa de fibra de carbono vai investir em sapatilhas com um amortecimento baixo, o que no futuro poderá acarretar lesões - e pode mesmo dar problemas ao longo de provas mais longas - sem conseguirem ter qualquer tipo de retorno do ponto de vista desportivo.Mas fazemos já a ressalva: as Bondi X parecem ter um preço verdadeiramente exagerado e esse é desde logo um (grande) ponto negativo. 220 euros para um modelo de rodagem e recuperação só pode ser entendido como um investimento demasiado elevado, pelo menos para o típico corredor que procura este tipo de modelos e que busca, essencialmente performance. Se se tratar de um corredor com um peso mais elevado, então aí talvez possa ser um bom investimento... mas não esperem que as sapatilhas façam milagres. Têm de treinar na mesma!Passemos agora a um olhar ponto a ponto. Primeiro é o aspeto visual. Bem, aqui não há muito a dizer que não a nossa opinião do ponto de vista estético. São claramente umas sapatilhas com um visual agressivo, com um perfil elevado e 'bruto', mas a verdade é que isto nos agradou. O esquema de cores está bem conseguido e a respirabilidade da zona superior, que acaba por estar de braço dado com o material utilizado no 'upper', é bem satisfatória. Gostamos também da língua, que com um desenho diferente do habitual impede qualquer tipo de desconforto na zona da canela. O colar do tornozelo é bem acolchoado, na zona traseira temos uma alça típica das sapatilhas para o triatlo (uma modalidade onde este modelo pode fazer bastante sucesso) e o calcanhar possui um formato já visto nos Carbon X, com o propósito de dar um extra de durabilidade na sola para os corredores que aterram de calcanhar.Na meia sola temos uma enorme camada de espuma, que combinada com a placa de fibra de carbono nos dá uma sensação de corrida bastante limpa e segura. Tratam-se de umas sapatilhas bastante rígidas e nada flexíveis, algo típico das que contam com uma placa de fibra de carbono em todo o comprimento. Um outro ponto a destacar é a estabilidade que sentimos, mesmo quando aumentamos o ritmo, algo que é pouco comum em modelos tão altos (37cm de altura máxima). Aqui é a placa e a sua rigidez a funcionar na perfeição, mas também o facto de se tratar de um modelo bastante largo, o que acaba por dar um extra de estabilidade pois a superfície de contacto com o solo é superior.A fechar, a sola. Olhando ao desgaste com 100 quilómetros rodados, podemos dizer que o que vemos é algo comum nos testes que temos feito, com um uso residual da sola. Aqui temos vários pontos com borracha injetada, nomeadamente nas zonas de maior contacto. Fazendo a habitual previsões, diríamos que uns 700 quilómetros estão mais ou menos garantidos...Com 300 gramas e um drop de 5mm (35mm/30mm), as Bondi X estão à venda por um preço recomendado de 220€ (já dissemos que é um modelo relativamente caro...?) e isso é, como dissemos atrás, um ponto que pode afastar compradores. Por isso vamos fazer aqui a separação: se o leitor é um corredor que procura apenas um modelo de recuperação e rodagem, o melhor é não avançar para esta evolução e apostar na versão anterior, 70 euros mais barata; se se trata de um corredor com um peso médio/alto, que procura umas sapatilhas para ter um pouco mais de performance sem perder estabilidade e amortecimento, então este investimento pode ser justificado.De um modo geral, a Hoka One One pode com estas Bondi X ter aberto um novo segmento no mundo do running, com modelos com placa de fibra de carbono para corredores menos rápidos e mais pesados. Por agora ficamos com esta referência. Veremos o que as concorrentes lançam nos próximos meses. Mas a semente está plantada...