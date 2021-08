Hoka One One Clifton 8: um clássico que não mudou... e ainda bem

É já um clássico a cada ano e, como vem sendo habitual, não desilude. O Hoka One One Clifton está de volta em 2021 para a sua oitava versão (parece que é um modelo bem mais antigo, mas sim, apenas leva a sua oitava versão) e a verdade é que a aposta na equipa que tem ganho, como tão bem manda a regra, não é para mexer. Quer isto dizer essencialmente que o Clifton 8 continua fiel aos seus pergaminhos, aqueles que habituaram corredores de todo o mundo. Leve quanto baste, confortável até dizer chega, com um amortecimento que chega a ser inacreditável... Estes são alguns dos destaques deste modelo que já é um, como dissemos, um clássico a cada ano.





Começando por uma comparação com o modelo anterior (que não testámos), olhemos somente para as características técnicas e aquilo que, a olho nu, notamos que mudou. O drop continua a ser de 5mm (é um número que não muda, tal como a altura da zona do calcanhar e a frontal...) e no peso ganhou umas praticamente insignificantes 3 gramas. No aspeto visual, pouco mais a acrescentar - apenas um desenho ligeiramente diferente da colocação de borracha na sola. De resto... tudo praticamente na mesma!Passemos ao que importa, a sensação de corrida. E aí temos o que é habitual na marca francesa, até mesmo nos seus modelos de performance. Conforto - tanto na corrida em si como na sensação do pé dentro da sapatilha -, um amortecimento assinalável e uma responsividade a cada passada bem interessante. Neste Clifton 8 está tudo lá. Escolha perfeita para treinos diários, pode ser uma excelente escolha para os longos de preparação, por exemplo, de uma maratona, ainda que neste ponto tenhamos de apontar o facto deste não ser um modelo para treinos com velocidade. Sim, dá para correr rápido, mas havendo um modelo com o Rocket X ou o Carbon X à mão...A meia-sola conta com um sistema de amortecimento com EVA, sem grandes segredos ou inovações. Afinal de contas, para quê inventar quando a fórmula é de sucesso? A sensação de 'marshmallow', que em tempos serviu para promocionar um dos modelos desta família, continua lá e até é mais sentida. Ainda assim, de referir que a Hoka One One aponta para uma poupança no peso da espuma de meia-sola em 15%, que acabou depois por levar a uma maior superfície de borracha na sola (já lá vamos...).Na zona superior estará provavelmente um dos pontos menos bons deste Clifton 8: a respirabilidade. Especialmente estando agora no verão, sentimos que o nosso pé fica algo mais quente do que normal quando temos este modelo calçado, o que com o calor que se sente, aliado por exemplo a treino longo, pode não ser a melhor combinação. Já mais positiva é mesmo toda a sensação que temos quando as temos calçadas.Até o facto de termos a língua 'ligada' à meia-sola nos pareceu positiva - bem distinto do que tínhamos dito das Carbon X . E já que falamos na língua, chega até a ser surpreendente a quantidade de espuma que foi usada neste ponto da sapatilha, sem que isso dê um peso excessivo. Outro ponto positivo é a parte traseira, onde desapareceu a famosa alça tão apreciada pelos triatletas. E, ao contrário do que podia pensar, não há qualquer perda de suporte do pé dentro da sapatilha por conta deste formato que ficou conhecido no Pegasus da Nike.Quanto à sola, como dissemos é um dos pontos que muda ligeiramente em relação ao modelo 7. Mas é apenas do ponto de vista estético, pois a nível de durabilidade e tração este modelo continua a ser uma escolha mais do que certeira. E até julgamos que em termos de durabilidade será até algo mais resistente, pois a superfície coberta por borracha injetada é algo maior.Contas feitas, escusado será dizer que a nossa análise a este Clifton 8 é mais do que positiva. Na verdade é como dissemos bem no início: para quê mudar em algo que está tão bem feito? E o melhor de tudo é o preço (140€), nada proibitivo em comparação com outros modelos apontados a treino diário e com amortecimento premium.