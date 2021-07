Hoka One One Clifton chega à 8.ª versão de mãos dadas com a tradição

Modelo mais tradicional e conceituado da Hoka One One, o Clifton chegou esta quinta-feira ao mercado na sua oitava versão, com a promessa de se manter bem fiel à tradição da marca francesa. Um amortecimento de excelência, uma corrida suave e uma construção global simples e eficaz são os pontos fortes destas Clifton 8, que com 250 gramas são ligeiramente mais pesadas (3 gramas) do que as suas antecessoras, mas que continuam a ser uma aposta clara no conforto para as corridas diárias.





De acordo com a marca francesa, as Clifton 8 contam com uma espuma de meia sola 15% mais leve, algo que permitiu reforçar a quantidade de borracha na meia sola, de forma a dar mais durabilidade e tração à corrida. A tudo isto a Hoka One One acrescenta o amortecimento premium de sempre desta sapatilha, que em nada condiciona o peso global do produto, nem mesmo a capacidade para o fazer render a ritmos mais elevados.Um amortecimento que se alia ao conforto global de toda a experiência, agora com uma zona superior com uma nova malha técnica altamente transpirável e suficientemente resistente para suportar todo o tipo de desafios. Ainda na zona superior, nota ainda para a aposta na alça no calcanhar, ideal para quem faz do triatlo a sua paixão.Com os tais 250 gramas no modelo 42 masculino (215g no feminino), as Clifton 8 contam com um drop de 5 mm (29/25 no modelo masculino; 26/21 no feminino) e estão à venda nos espaços especializados com um preço de lançamento de 140 €.