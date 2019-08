Hoka One One EVO Speedgoat: Máquinas de recordes já estão à venda

Modelo utilizado em junho por Jim Walmsley na Western States Endurance Run, uma prova de 100 milhas na qual o norte-americano fixou um novo registo histórico (14:30 horas), as Hoka One One EVO Speedgoat vão finalmente estar à disposição dos corredores 'comuns'. À venda a partir de 170 euros, este modelo da marca francesa segue fiel aos atributos da sua terceira evolução, apresentando aqui e ali alguns detalhes que promovem um salto qualitativo importanteDesde logo no peso, com uma redução de 11 gramas (tem agora 281g no modelo 42 masculino), algo que se conseguiu essencialmente pela introdução de um 'upper' com a tecnologia Matryx, a qual promove o ajuste de uma forma o mais minimalista possível, sem que isso comprometa a durabilidade e resistência do material. Para mais, este mesmo 'upper' promete uma respirabilidade de excelência, algo que naturalmente os atletas destas longas provas agradecem.Focadas no aspeto competitivo, as EVO Speedgoat contam uma vez mais com a tecnologia Vibram Megagrip na sola, que tem como claro propósito dar ao corredor uma tração melhorada, de forma a evitar percalços ao longo das habitualmente acidentadas provas de trail do calendário mundial.E por falar em calendário, de notar que o primeiro grande teste deste modelo a nível global irá dar-se dentro de duas semanas, quando a grande maioria dos atletas patrocinados pela marca as utilizarem no Ultra-Trail du Mont-Blanc, a mais emblemática prova do Mundo no trail de longa distância.