Hoka One One Evo Speedgoat: umas máquinas para a ultradistância

Aproveitando a realização há duas semanas do ALUT - Algarviana Ultra Trail, Record colocou em teste as Hoka One One Evo Speedgoat e a resposta não poderia ter sido mais satisfatória. Nos pés de Rui Sequeira, atleta que finalizou na 2ª posição, as sapatilhas da marca francesa assumiram-se umas verdadeiras ‘máquinas’ da ultradistância, já que nem as quase 40 horas e 300 km de prova lhes tiraram a eficiência.





"As sensações não poderiam ter sido melhores, e mesmo atravessando cursos de água, os EVO Speedgoat deixaram drenar toda a água e secaram num ápice. E a verdade é que ao longo das 38h39 do ALUT, nunca senti qualquer necessidade de mudar de meias ou de sapatilhas, pois tive sempre uma enorme sensação de conforto. Creio que correr 300km sem mudar nada nos pés, e sem mazelas de maior, é o melhor elogio que se pode fazer ao binómio meias/sapatilhas", destaca o atleta português, que ficou apenas atrás do escocês Paul Giblin.À venda a partir de 170 euros, este modelo da marca francesa segue fiel aos atributos da sua terceira evolução, destacando-se algumas mudanças pontuais, nomeadamente o peso, com uma redução de 11 gramas (tem agora 281g no modelo 42 masculino). A contribuir para este menor peso está a introdução de um 'upper' com a tecnologia Matryx, a qual promove o ajuste de uma forma o mais minimalista possível, sem que isso comprometa a durabilidade e resistência do material. Uma resistência que também se nota na sola, que graças ao Vibram Megagrip dá ao corredor uma tração melhorada, de forma a evitar percalços ao longo das habitualmente acidentadas provas de trail do calendário mundial.