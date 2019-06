Hoka One One lança Clifton 6 e promete um "amortecimento extraordinário"

A Hoka One One lançou recentemente no mercado a sexta versão de um dos seus modelos mais bem sucedidos, o Clifton, com a promessa de colocar à disposição dos corredores um "amortecimento ainda mais extraordinário". Com 255 gramas no modelo masculino e 209g no feminino, o Clifton 6 apresenta um drop de 6mm e aposta numa nova plataforma de meia-sola mais suave e confortável.





Na zona superior a aposta da Hoka One One passa pela introdução de uma malha técnica ainda mais leve, que segundo a marca oferece uma "máxima sensação de conforto e respirabilidade, sem que isso comprometa o suporte e estrutura".De resto, a sola também sofreu alterações na colocação das zonas de borracha injetada, o que acaba por contribuir de forma decisiva para a redução do peso desta sapatilha, que pesa menos 11 gramas do que a versão 5.