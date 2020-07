Hoka One One lança Clifton 7 com as promessas de sempre num 'upper' renovado

Duas semanas depois de ter lançado as inovadoras Clifton Edge, a Hoka One One apresentou esta semana a versão mais 'normal' da sua sapatilha mais bem sucedida, colocando no mercado as Clifton 7 - que na prática é o oitavo modelo da 'família'. De acordo com a marca francesa, estas Clifton Edge mantêm-se fieis aos modelos anteriores, prometendo uma combinação entre suavidade e leveza. A tudo isto a Hoka One One junta ainda o perfil maximalista e um amortecimento com a qualidade de topo já reconhecida.





Olhando no plano estético, a verdade é que as diferenças são visíveis, a começar desde logo pelo perfil menos 'chunky' e uma zona superior que visualmente aparenta ser menos robusta. O 'upper' perde ainda uma das suas imagens de marca, com a retirada da 'alça' no calcanhar, algo que era bastante apreciado pelos triatletas. Ao invés, a Hoka One One dá ao calcanhar o mesmo formato que já se tinha visto nas Edge, algo similar ao das Pegasus, da Nike. Ainda na zona superior, a malha é melhorada tendo como objetivo dar mais conforto e respirabilidade.Pensadas para os treinos diários, as Clifton 7 continuam a ter o chamado Meta-Rocker na meia-sola e também uma espuma EVA ultraleve e com total compressão, o que promove uma transição a cada passada mais limpa e suave, mas também providencia o amortecimento de elevado nível habitual neste modelo. Quanto à sola, continua a apresentar uma aplicação extra de borracha nas zonas de contacto, de forma a aumentar a durabilidade.Com 247 gramas no modelo masculino e 201 no feminino, as Clifton 7 contam com um drop de 5mm (29/24 no masculino e 27/22 no feminino) e estarão à venda com um preço de lançamento de 140 euros.