Hoka One One lança novas Bondi X com placa de fibra de carbono

Depois das Carbon X (1 e 2) e das Rocket X, a Hoka One One reforçou recentemente a sua oferta de sapatilhas com placa de fibra de carbono na meia-sola, ao lançar no mercado as novíssimas Bondi X. Trata-se da oitava evolução de um modelo tradicionalmente apontado para o máximo amortecimento e proteção, mas que nesta nova versão oferece um 'plus' de responsividade, sem que isso comprometa a sua principal filosofia.





Com praticamente o mesmo peso do modelo anterior (tem 300g no masculino e 250g no feminino), as Bondi X apresentam um drop de 5mm (33/28 no masculino e 31/26 no feminino) e estão à venda por um preço de lançamento de 220 euros. Apesar da entrada da placa de fibra de carbono, um recurso cada vez mais utilizado nas sapatilhas atuais, as Bondi X mantêm o amortecimento e linhas originais da gama, tal como uma transição suave e equilibrada a cada passada.Do ponto de vista visual, as Bondi X estão construídas com uma malha de 3D Hotmelt, desenhada para reduzir o peso ao mínimo mas dar a máxima respirabilidade e durabilidade. A meia sola, para lá da placa de fibra de carbono, conta ainda com uma camada de EVA e ainda o clássico Meta-Rocker, o responsável pela transição suave a cada passada.Voltadas para longas distâncias, especialmente treinos para maratona, estas Bondi X são pensadas para todo o tipo de corredores e pode inclusivamente ser utilizadas em provas, da meia maratona para cima até mesmo à longa distância.