Hoka One One lança sétima versão das Bondi

Num ano marcado por alguma quebra na compra e também na oferta de novos modelos de sapatilhas, a Hoka One One segue bem viva no mercado e tendo em vista o último trimestre do ano lançou mais um modelo que promete fazer as delícias dos fãs da marca. Trata-se da sétima versão das Bondi, que agora surgem mais leves pese embora manterem o habitual amortecimento 'premium' da marca francesa.





Relativamente a especificações técnicas, as Bondi 7 mantêm a mesma espuma EVA na meia-sola e também o mesmo 'upper' com malha transpirável, sendo de destacar como grande mudança a zona que envolve o tornozelo, agora bem mais acolchoada, o que dará uma maior sensação de conforto e de segurança na corrida. Por outro lado, tal como noutros modelos, estas Bondi 7 contam com o habitual Meta-Rocker.Com 303 gramas (menos 6g do que a versão anterior), as Bondi 7 contam com um drop de 4 mm (33/29) e estão à venda por 150 euros, contando com seis esquemas de cores no masculino e cinco no feminino - todas com opção 'wide', pensadas para aqueles corredores com um pé algo mais largo.