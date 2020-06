Hoka One One lança versão melhorada das Carbon X

Com um 'upper' melhorado, mais resistente e seguro, a Hoka One One reforçou a sua aposta nas Carbon X, lançando no mercado um 'upgrade': as Carbon X-SPE.





Com as mesmas características técnicas do modelo original , que foi no geral muito bem recebido pela crítica, as novas armas da marca francesa contam com uma zona superior mais estruturada, com a promessa de oferecer segurança adicional e um ajuste ao pé melhorado.Para tal, a Hoka One One construiu uma sapatilha em formato de meia, sem a presença da habitual língua, o que acaba por ajudar a ajustar melhor o pé, mas também impedir o 'problema' que tivemos quando as testámos - a análise pode ser encontrada aqui . Por outro lado, são visíveis várias linhas de estrutura que não estavam presentes no modelo original e também um reforço externo na zona do calcanhar, aqui colocados para dar a tal segurança adicional à corrida.Tudo o resto é praticamente igual. As Carbon X-SPE continuam a ter uma placa de fibra de carbono na meia-sola que funciona de forma perfeita para aproveitar da melhor forma a energia de cada passada, têm um Meta-Rocker agressivo e ainda uma espuma PROFLY X, o composto especialmente criado pela Hoka One One para os seus modelos de cariz competitivo, responsável por dar conforto, estabilidade e responsividade à nossa corrida.Relativamente a características técnicas, peso (247 gramas) e drop (5mm) continuam a ser os mesmos da versão original.