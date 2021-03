Hoka One One reforça aposta na estabilidade com as novas Arahi

A Hoka One One continua a apostar forte neste novo ano, mas nem tudo se resume aos modelos voltados para a velocidade, como os Carbon X2 ou os Rocket X. Para o terceiro mês do ano a novidade são as Arahi 5, um modelo de estabilidade da marca francesa que nesta sua nova versão, com um preço de lançamento de 140 euros, surge com a promessa de dar ainda mais estabilidade ao corredor.





Com 221 gramas no modelo feminino e 275 no masculino, com um drop de 5 mm (27mm/22mm para senhoras e 29mm/24mm para homens), as Arahi 5 aparecem completamente renovadas e com importantes mudanças focadas essencialmente no ajuste. Aí, graças a uma malha técnica, estas sapatilhas oferecem maior segurança na zona média do pé, que também se faz sentir na zona frontal. Para lá deste maior ajuste, que não comprometerá em nada a comodidade - a ideia é que a sapatilha assente que nem uma luva -, a zona superior das Arahi 5 prometem ainda uma respirabilidade superior, bem a tempo da subida das temperaturas do verão.Voltadas para os treinos diários, contam com um Meta Rocker na meia-sola para proporcionar uma pisada suva, que conjuga com a tecnologia J-Frame, com uma espuma EVA mais firme, para ofecerer sensações de comodidade, estabilidade e amortecimento, pese embora o seu peso abaixo das 300 gramas.