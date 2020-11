Hoka One One reforça aposta no trail com as novíssimas Challenger ATR 6

Para lá da aposta na estrada, com as mais recentes Rocket X, a Hoka One One não esqueceu os amantes da montanha e colocou recentemente no mercado a sexta versão das Challenger ATR. Evolução de um modelo com bastante popularidade entre os fãs do trail, as novas apostas da marca francesa destacam-se pela sua versatilidade, conforto, estabilidade e amortecimento. Tudo isto numas sapatilhas com apenas 229 gramas e um drop de 5mm.





Entre os principais destaques deste modelo de destacar a respirabilidade melhorada graças a um 'upper' com o recurso a materiais reciclados, que também são utilizados nos cordões e na língua. A zona frontal surge reforçada, de forma a 'abraçar' melhor o pé e protegê-lo ao longo das corridas, tal como a língua, que também conta com melhorias.Na meia-sola a Hoka One One coloca a espuma espuma CMEVA, pensada para absorver os pontos de impacto e permitir uma passada estável e ritmada. Por fim, a sola é também um dos segredos deste modelo. Tudo graças a um rasto bastante traçado, com 'bicos' de 4mm, o que permite uma tração de nível superior em todo o tipo de terreno.Estas Challenger ATR 6 serão colocadas à venda no mercado por um preço de lançamento de 130 €.