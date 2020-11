Hoka One One reforça linha de competição com as Rocket X

Armas utilizadas pela surpreendente Aliphine Tuliamuk nos trials norte-americanos da maratona, em fevereiro, as Hoka One One Rocket X vão finalmente ver a luz do dia e chegar às lojas para serem utilizadas pelos corredores populares. Com a promessa de ajudar os corredores a chegar mais longe e voar até à linha de meta, este trata-se de uma terceira evolução do modelo original com placa de fibra de carbono já lançado, depois do Carbon X e do Evo Rocket Carbon.





Leves (210 gramas), com 5mm de drop (35mm/30mm) e com uma responsividade que promete ser acima da média, as Rocket X contam com a mesma placa de fibra de carbono utilizada nos modelos anteriores, mas as similaridades com o anterior modelo acabam mesmo aí. A espuma de meia sola CMEVA é bem mais leve do que a que fora utilizada nas Carbon X, o que se traduz numas sapatilhas praticamente 40 gramas mais leves. Para tal também ajudou o facto de a malha do 'upper' ter sido melhorada com o recurso a materiais ainda mais leves.As Rocket X chegarão ao mercado nacional em dezembro, a um preço de venda recomendado de 160€, o que faz delas o modelo com placa de fibra de carbono a um preço mais acessível do mercado.