Hoka One One renova coleção Fly

A Hoka One One apresentou no início desta semana as suas mais recentes apostas da coleção Fly, uma gama especialmente dedicada para corridas e provas rápidas, com o lançamento das Elevon 2, Cavu 3 e o Mach 3, três sapatilhas que surgem com evoluções de realce relativamente aos modelos anteriores.





Idealizadas para correr rápido sem comprometer o amortecimento e a estabilidade, as sapatilhas desta gama apresentam-se agora mais versáteis, em especial as Elevon, que na sua segunda versão surgem com a promessa de dar uma maior suavidade durante a corrida, mais amortecimento e ainda responsividade, mercê de uma evolução do Active Foot Frame e também da meia-sola PROFLY. Com 288gramas no modelo masculino e 243g no feminino, as Elevon 2 têm um drop de 5mm (32mm/27mm) e têm um preço de entrada de 150 euros.Quanto às evoluções das Cavu e das Mach, dois modelos já com 'escola' nesta gama, mantêm a sua essência mas agora com melhorias de materiais que permitem uma maior leveza e responsividade. As Cavu 3 são as mais leves das duas, com 198g (masculino) e 148g (feminino), contando com um drop de 6mm (26mm/20mm) e também as mais baratas, com um preço de lançamento de 120 euros.Quanto às Mach 3, uma evolução de um modelo já por nós testado , têm 245 gramas (masculino) e 204g (feminino) e contam com um drop de 5mm (24mm/19mm). Estão à venda por um preço de lançamento de 150€.