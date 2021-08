Hoka One One Rincon 3 chegam com promessa de velocidade

Mais leves do que as suas antecessoras, as Hoka One One Rincon chegam em 2021 à sua terceira evolução, com a promessa feita de que esse peso reduzido em 8 gramas não comprometa o amortecimento de um modelo voltado para a velocidade, seja ela em treinos como em provas. Essa é a grande garantia dada pela marca francesa na apresentação deste seu mais recente modelo, que surge no mercado sob o mote "sente a velocidade da luz".





E essa é, e sempre foi, a aposta para este modelo. Leve, com os seus 210 gramas - no feminino o peso desce aos 176 gramas - e 5mm de drop (29-24 no masculino; 26-21 no feminino), estas Rincon 3 apresentam ainda um desenho melhorado, com destaque para a alça do calcanhar, que está mais fina e uma malha superior ainda mais ventilada (o que dá respirabilidade e leveza). Na meia-sola, a Hoka One One fala na introdução de uma espuma extra leve que continua a dar um amortecimento QB para os esforços mais rápido, ao passo que na sola é reforçada a cobertura de borracha, o que dá durabilidade e ainda melhor tração.As Rincon 3 estão à venda por um preço recomendado de 120 euros, o que para um modelo voltado para competição acaba por ser uma excelente opção. Não têm as tão baladadas placas de fibra de carbono, o que pode fazer perder algum 'valor', mas a verdade é que a poupança no preço em comparação com esses modelos compensa certamente o investimento. Mais que não seja para ter um modelo seguro para 'gastar' nos treinos rápidos.