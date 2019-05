Hoka One One tenta bater recordes do Mundo das 50 milhas e dos 100 quilómetros

Num projeto em tudo similar ao Breaking 2 da Nike, a marca francesa Hoka One One vai tentar este sábado entrar duplamente para a história do atletismo, quando a partir das 13:45 (hora de Portugal Continental) de sábado, em Sacramento, nos Estados Unidos, vários dos corredores por si patrocinados arrancarem para uma jornada na qual se propõem a bater os recordes do Mundo dos 50 milhas (80,4 quilómetros) e 100 quilómetros.Presentes nesta aventura estarão alguns dos melhores ultramaratonistas do Mundo, tais como Jim Walmsley, Hideaki Yamauchi, Tyler Andrews, Patrick Reagan, Yoshiki Takada ou Michael Wardian, numa jornada na qual Sage Canaday e Tim Freriks serão os 'pacers' de serviço.O objetivo principal desta tentativa passa inicialmente por algum dos atletas envolvidos bater as 6:09:14 horas fixadas como recorde dos 100 quilómetros por Nao Kazami, ainda que haja a expectativa de alguém também conseguir chegar-se ao máximo das 50 milhas, que perdura desde 1984 na posse de Bruce Fordyce (4:50:51).De notar que para conseguir quebrar o recorde dos 100 quilómetros qualquer um dos atletas terá de cumprir a distância a um ritmo médio de 3:41 min/km, ao passo que o recorde das 50 milhas obrigará a um ritmo médio de 3:36 min/km. Números assustadores... especialmente tendo em conta a incrível distância que terão pela frente.Tal como no caso da Nike, num projeto que serviu para lançar e promover o Vaporfly 4%, a Hoka One One irá colocar em teste o seu Carbon X, um modelo promovido pela marca como uma sapatilha de performance que tem o amortecimento e a leveza como pontos fortes.Contacte-nos através do email: