Hoka One One volta a inovar com as Clifton Edge

Habituada a surpreender os corredores com sapatilhas com formatos diferentes do habitual, a Hoka One One voltou a inovar, agora colocando no mercado uma nova versão das bem sucedidas Clifton, agora com um design totalmente diferente daquilo que estávamos habituados a ver. Intituladas de Clifton Edge, as novas sapatilhas da marca francesa contam com a implementação do novo formato da zona do calcanhar, que já havia sido utilizado nas surpreendentes TenNine.





Desenhado para "proporcionar um impacto suave e uma sensação de deslizar durante o movimento", o novo formato do calcanhar destas novas Clifton é mesmo a maior novidade deste modelo, que de resto continua a contar com uma espuma de meia sola bastante suave e leve para aportar o já conhecido amortecimento de topo da Hoka One One, seguindo a tradição deste que é dos modelos mais famosos da marca. De resto, a assinalar a melhoria no 'upper', com um design distinto e aparentemente ainda mais confortável.Com 252 gramas no modelo masculino e 204g no feminino, as Clifton Edge contam com um drop de 5mm (29/24 no masculino; 26/21 no feminino) e estarão à venda a partir de 1 de julho, por 160 euros.Para assinalar este lançamento, que será um dos mais importantes do ano da marca, a Hoka One One decidiu também criar um desafio online, intitulado de "HOKA Ekiden Strava Challenge", no qual os corredores de todo o mundo são desafiados a unirem-se em equipas de quatro elementos para completar pelo menos 5 quilómetros durante cada semana a partir de 29 de junho. As inscrições podem ser feitas através da conhecida aplicação móvel, sendo que no final será sorteado um par de Clifton Edge entre todos os finalistas.Adicionalmente, a Hoka One One irá oferecer pares adicionais através das redes sociais durante todo o mês de julho, sendo necessário para tal que os utilizadores partilhem nas Histórias o novo efeito Hoka, explicar o significa para si "Time to Fly", marcar ainda três amigos e ainda a conta @hokaoneone.