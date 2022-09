HOKA organiza treinos de preparação para a EDP Maratona de Lisboa

A HOKA, patrocinadora oficial da EDP Maratona de Lisboa, vai organizar dois treinos de preparação para o dia do grande evento, a 17 de setembro e 1 de outubro. As inscrições já estão abertas e são limitadas a 30 participantes.Ambas as sessões de treino vão realizar-se pelas 10 horas, com partida na loja 4RUN, no Jardim dos Jacarandás, Loja 2B, 1990-237 Lisboa.