HOKA reforça aposta na velocidade com as Mach 5

Para lá da forte aposta nos dois modelos que tem com placa de fibra de carbono - Rocket X e Carbon X -, a HOKA mantém também 'vivos' os modelos mais tradicionais voltados para a velocidade e esta semana colocou disponível no mercado mais uma evolução de um deles, o Mach, que em 2022 chega à sua 5.ª versão.Com 232 gramas no modelo masculino e 193 no feminino - numas sapatilhas com drop de 5mm (27/22 no modelo masculino e 29/24 no feminino), o Mach 5 chega ao mercado com um preço de venda recomendado de 145 euros e surge como uma aposta clara em dar aos corredores uma opção a ter em conta para os treinos rápidos e também para provas.De acordo com a marca francesa, a espuma de meia-sola PROFLY surge com o seu composto melhorado, dando uma maior leveza e responsividade à corrida, isto para lá do amortecimento habitual dos modelos HOKA. Na zona superior temos uma sapatilha com uma malha técnica jacquard aerodinâmica e uma língua bastante fina.