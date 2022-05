HOKA renova Carbon X para a 3.ª evolução

Aí está a terceira evolução das HOKA Carbon X. Lançadas neste mês de maio, as sapatilhas com placa de fibra de carbono da marca francesa chegam às lojas com algumas novidades de realce, com a promessa de continuarem a dar aos corredores as melhores sencações nos treinos que exigem um pouco mais de ritmo e intensidade.Entre as principais novidades destas Carbon X3 está a nova meia-sola, que promete ainda mais resposta em comparação com os dois modelos que as antecederam. O upper também está melhorado, ao estar construído com um novo tecido que tem como propósito melhorar o ajuste do pé e a durabilidade no geral. Por outro lado, este novo tecido promove uma maior respirabilidade e comodidade. As Carbon X3 continuam a contar com o Meta-Rocker, neste caso ainda mais agressivo, o que promove desde logo uma maior resposta a cada passada.Com 222 gramas no modelo masculino (tamanho 42) e 188 no feminino (39), as Carbon X3 contam com 5mm de drop em ambos os casos, havendo apenas diferença na geometria: o modelo feminino tem 30mm/25mm, ao passo que o masculino é ligeiramente mais alto, com 32mm/27mm. Relativamente ao peso, note-se que as Carbon X3 estão mais leves 17g na versão masculina e 10g na feminina. O preço de lançamento é de 180 euros.