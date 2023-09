HOKA Stinson 7: estabilidade e tração a nível superior

Somos muito mais dados a correr na estrada, mas sempre que possível aproveitamos para dar um saltinho aos trilhos, até para poder testar alguns dos modelos que nos vão chegando à redação noutras condições. Um dos mais recentes foi o Hoka Stinson 7, um modelo voltado para os amantes do trail, mas que também rende de forma satisfatória se os levarmos à estrada. Era a deixa perfeita para fazermos um treino misto, de forma a perceber como era toda a sensação de corrida.O primeiro ponto que temos de deixar claro é que este não é um modelo leve. Longe disso. Com os seus 365 gramas, está bem dentro da categoria dos pesos-pesados, mas a verdade é que isso é algo natural, porque tratam-se de umas sapatilhas que são voltadas para dar mais suporte e para render em trilhos mais lentos e/ou tranquilos. Ainda assim, não deixa de ser impressionante o ganho de peso da anterior versão, que 'apenas' pesava 310 gramas...Provavelmente, num primeiro treino estas sapatilhas não vão dar a melhor sensação, por causa do tal peso elevado. É uma sensação natural. Nós também a tivemos. Mas com o passar do tempo - leia-se, mais treinos -, e também com a utilização no ambiente, condições e ritmos corretos, essa sensação vai dissipar-se e a sensação de correr com as Stinson 7 vai passar a ser algo extremamente agradável.Com 5mm de drop, as Stinson 7 são bem altas (42mm/37mm), mas isso não compromete a estabilidade, muito por conta de ter uma plataforma bastante larga e, também, por ter uma sola desenhada de uma forma muito bem conseguido. Isso, para lá de dar um suporte e tração que nos pareceram incríveis, também atribui uma durabilidade assinalar. De resto, nota para a incorporação da tecnologia H-Frame, que ajuda precisamente nessa maior sensação de estabilidade a cada passada.Do ponto de vista visual, a HOKA não desilude e disponibiliza um esquema de cores muito interessante, que dá um ar de camuflado bastante curioso. Falando precisamente da zona superior, estas sapatilhas contam com uma malha técnica Jacquard, que nos pareceu sempre muito respirável e cómoda. O pé fica muito bem ajustado mal as calçamos e assim permanece sem qualquer susto de maior. Os cordões ajudam bastante, porque raramente se desprendem e impedem que tenhamos sustos de maior.Relativamente à sola, já dissemos que nos pareceu bastante durável e voltamos a reforçá-lo. Apresenta um perfil multidirecional, com muitas zonas de borracha injetada, o que garante não só a durabilidade como também uma tração superior. Os 'bicos' são de 4mm, o que por si só promete uma experiência segura até em trilhos mais técnicos e em piores condições.