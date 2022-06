Hoka Tecton X já chegaram a Portugal

Já chegaram a Portugal as mais recentes apostas da Hoka para o trail. Falamos das Tecton X, modelo que a marca francesa considera ser o mais revolucionário que alguma vez criou para a modalidade e que estarão disponíveis no nosso país a partir de 190 euros.Em causa está a colocação de duas placas de fibra de carbono na meia sola, que aliadas com a espuma ProFlyX prometem dar ainda mais velocidade e responsividade mesmo nos terrenos mais acidentados. Para manter uma boa aderência, a Hoka coloca nestas sapatilhas a sola Vibram Megagrip, com estrutura Litebase de alta tração. Outro dos aspetos postivos é o peso, com apenas 240 gramas no modelo masculino no tamanho 42 e 196 no 37.5 feminino. Refira-se que ambas contam com drop de 4mm: 31mm/27mm no modelo feminino e 33mm/29mm no masculino.