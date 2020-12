Holandês mergulha para conseguir mínimo olímpico na... maratona

Já tínhamos visto sprinters a lançarem-se para a meta em busca de vitórias, mas aquilo que se assistiu este domingo, na Maratona de Valência, será provavelmente algo inédito. Frank Futselaar, atleta holandês de 29 anos, estava em Espanha em busca do tempo de qualificação olímpico (fixado em 2:11:30) e para o conseguir teve mesmo de recorrer à 'técnica' dos homens da velocidade, caso contrário iria literalmente bater na trave.





Depois de uma prova regular, com passagem à meia maratona em 1:05:17 horas, o holandês perdeu algum gás na segunda metade, mas mesmo assim ainda foi buscar uma réstia de força no último esforço, assim que entrou na 'passadeira' instalada na Cidade das Artes e das Ciências. Ali, ao olhar em frente e ver o relógio a avançar perigosamente para lá da marca que pretendida, Futselaar deu tudo o que tinha e assim que se aproximou da linha lançou-se em mergulho para cruzar a meta. Um esforço incrível que foi recompensado pelos deuses com um tempo final de 2:11:29! A imagem acima diz tudo...