Hugo Figueiredo e Susana Francisco vencem Corrida do Tejo

Hugo Figueiredo e Susana Francisco venceram este domingo a 40.ª edição da Corrida do Tejo, uma prova que reuniu na marginal entre Algés e a Praia da Torre, em Oeiras, quase 4.000 atletas (divididos em quatro vagas de partida, entre as 8 e as 11 da manhã).





Triatleta, Hugo Figueiredo surpreendeu a concorrência e até a si mesmo, ao levar a melhor no 10 quilómetros com 31.52 minutos, à frente de Roberto Ladeiras (com 31.57) e Diogo Baptista (32.09). "Sou atleta de triatlo e já na semana passada estive numa prova, que também venci. Então não estava à espera de vencer hoje, esta prova para mim era um treino competitivo. É a minha maior vitória como atleta e estou muito feliz. É um excelente indicador para o triatlo." afirmou Hugo Figueiredo a propósito da sua vitória.Quanto à prova feminina, Susana Francisco venceu com um tempo final de 35.29, relegando para o segundo posto Vera Nunes (37.50) e Beatriz Fernandes (38.05) para o terceiro. "Tenho uma história muito dura aqui. Parti o fémur na primeira corrida que fiz aqui. Por isso, esta prova diz-me muito e ficou marcada na minha história. Esta acabou por ser a minha prova e é muito especial.", disse a vencedora.No final da prova, a organização sublinhou a importância do regresso à prática desportiva e espera que para o ano se possa voltar a realizar a Corrida do Tejo sem as restrições necessárias para garantia das medidas de mitigação Covid-19. Foi neste contexto, e cientes do impacto socioeconómico que pandemia tem em muitas famílias, que a totalidade da receita das inscrições reverteu para a atribuição de bolsas desportivas a crianças e jovens envolvidos na prática desportiva em clubes de Oeiras.