Hugo Ganchas e Jessica Augusto vencem Corrida Montepio

Hugo Ganchas e Jessica Augusto, ambos do Sporting, venceram este domingo a sétima edição da Corrida Montepio, triunfando na prova da capital com 31:06 e 34:42, respetivamente. O primeiro triunfou numa batalha até à última com Hermano Ferreira (31:06), liderando um pódio masculino que foi completo por João Fernandes (31:21). Quanto a Jessica Augusto, ganhou de forma destacada, vencendo com mais de dois minutos para Lília Martins (36:45) e Edna Barros (37:23).