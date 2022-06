Hyperice Hypervolt Go: o parceiro ideal para as viagens

Já aqui tínhamos falado das pistolas de massagem Hyperice Hypervolt 1 Hypervolt 2 , e agora é hora de vos trazermos a análise de um dos modelos mais recentes e que, no nosso caso, foi essencial nos últimos meses. A Hyperice Hypervolt GO. Como o nome indica, trata-se de uma pistola de massagens pensada para ser utilizada em movimento. Não em movimento enquanto a aplicamos, mas sim para nos movermos com ela sem termos grandes problemas. E por problemas leia-se 'peso' e 'dimensões'. É que estamos a falar de uma pistola com pouco mais de meio quilo e que em termos de dimensões é capaz de se encaixar numa mala de viagem (mesmo de cabine) sem grandes problemas.Ao longo dos últimos três meses, por conta do facto de termos feito 8 maratonas no espaço de cerca de 100 dias, era essencial ter esta arma por perto e, acreditem, foi mesmo algo essencial. Para libertar os músculos na véspera das provas, mas também para ativá-las de manhã e, depois, aliviá-las no pós-prova. Em oito maratonas, o ritual foi sempre o mesmo. E arriscamos dizer que no futuro já não saberemos viver sem este acessório. E cada vez mais corredores e atletas o fazem.Falando concretamente das características desta Hypervolt GO, e comparando-a diretamente com o modelo 2, estamos a falar de um modelo bastante mais barato (229 euros, contra 349€), que conta três níveis de potência relativamente similares e que em termos de barulho é ligeiramente mais silencioso (55 decibéis contra 60).Em termos de bateria perde um pouco na comparação (2 horas e meia, contra as 3 do modelo 2), mas aquilo em que é claramente inferior é mesmo no ponto de bloqueio, onde se fica pelos 6,8 quilos, contra os 18,1 kg do segundo modelo). Algo que acaba por ser natural, já que a estrutura do modelo portátil é um pouco mais frágil. Por outro lado, mesmo que em termos de peso seja algo similares, as dimensões são ligeiramente diferentes (15-18-5 cm; 17-18-5 cm). E mesmo que sejam apenas 2 centímetros que os distinguem, a verdade é que essa diferença acaba por dar uma facilidade maior de manoseio. A fechar, de notar que o modelo GO tem apenas 2 'cabeças', contra as 5 do modelo 2.Tal como os outros dois modelos, também é conectável com a aplicação móvel, onde podemos seguir rotinas específicas e massajar pontos concretos do nosso corpo seguindo uma ordem lógica, seja de ativação como de libertação muscular.