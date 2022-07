HyperIce Vyper GO: leve e portátil, ideal para viagens

O HyperIce Vyper já anda no mercado há algum tempo e já leva três evoluções desde o modelo original, o que de certa forma atesta a qualidade e recetividade do produto. Contudo, tal como no caso das pistolas de massagem, o factor portabilidade sempre foi um problema, tanto pelo peso como pelas dimensões.Por isso, depois da 3.0, com 1,3 quilos e 33cm por 13cm, a HyperIce lançou no mercado a versão GO, com 900 gramas e 27cm por 10cm. O que ganha no peso (neste caso falamos de perda, por ficar mais leve), a GO perde na potência, já que conta com um motor de 26W de alta torção, contra os 34W de alta torção da versão 3.0.Mas, lá está, este modelo é voltado para transportar mais facilmente e permitir o uso recorrente para quem tem viagem para, por exemplo, faz provas. E um aspeto importante passa pelo facto de o GO ser o único modelo dos dois que tem autorização para ser levado na bagagem de cabine. Para levarmos o 3.0 temos de despachar mala de porão, algo que, muitas vezes, não fazemos.Falando da experiência propriamente dita, o HyperIce GO não é mais do que um rolo de libertação miofascial vibratório. E isso permite que, para além dos movimentos do nosso corpo ao longo da sua superfície, tenhamos a vibração associada, o que ajudará a libertar aqueles pontos mais tensos do nosso corpo. Conta com 3 velocidades distintas, o que permite ajustar a potência a cada parte do nosso corpo dependendo da nossa capacidade de suportar a 'dor'.Tal como as pistolas de massagem, também o modelo Vyper GO conta com capacidade de conexão com a aplicação Hyperice, que nos permite seguir rotinas de trabalho previamente definidas e também os conselhos que especialistas associados à marca deixam.A fechar, em jeito de comparação com o 3.0, o modelo GO está à venda por 169 euros, contra os 225€ do 3.0.