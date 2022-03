Hypervolt 2: mais forte, confortável e leve

Já por aqui tínhamos escrito sobre a Hyperice Hypervolt original e nos últimos tempos tivemos também a oportunidade de testar a segunda versão. Foram algumas semanas de teste, aproveitando da melhor forma os recursos desta pistola de massagens para nos ajudar a superar a exigência de um programa de preparação para a maratona e também a recuperação da mesma.Mais do que analisar o que esta Hypervolt 2 tem, o melhor mesmo é colocá-la lado a lado com a original e traçar alguns pontos de comparação. Comecemos, então, pelo básico. Em termos de peso a vitória vai para o segundo modelo, com cerca de 800 gramas, contra os 1,1 quilos da 1, ainda que curiosamente até seja o modelo mais recente aquele que apresenta uma maior dimensão.Na velocidade de trabalho a Hypervolt 1 ganha por ter a capacidade de trabalhar entre as 2400 e as 3200 ppm, contra as 1800 a 3000 ppm da 2. Ambas têm 3 níveis de trabalho, desde o mais levezinho, até ao mais potente, que é capaz de deixar os nossos músculos... on fire. Ambas chegam aos 65 dB em termos de nível de ruído, sendo que em termos de capacidade de suporte de força, o bloqueio na Hypervolt 2 é superior: 20,4 kg contra 15,8 kg. Um dado curioso, especialmente tendo em conta que o nível de ruído continua a ser o mesmo, pese embora a maior capacidade de suporte de peso.Ambas têm na sua caixa cinco diferentes cabeças para utilizar nos mais variados músculos, sendo que uma das diferenças entre o que temos na caixa é mesmo o facto do segundo modelo trazer adaptadores para as mais diversas tomadas. É uma forma de garantirmos que, mesmo viajando, teremos a nossa pistola à mão e pronta a trabalhar. Ainda assim, até pode nem ser necessário levar o carregador connosco numa viagem mais curta, já que a bateria tem uma autonomia estimada de 3 horas. Muito tempo, portanto!Outro ponto positivo é a forma ainda mais agradável de construção da pistola, que nos permite uma utilização bem mais simples e confortável. O primeiro modelo já encaixava bem na nossa mão - ainda que a pega arredondada não fosse a ideal -, mas o segundo está razoavelmente melhorado, com um formato oval, o que torna toda a experiência mais positiva.Ambas possuem capacidade para sincronizar à aplicação da Hyperice, onde podermos seguir as mais diversas rotinas de massagem. Não é algo totalmente necessário, e podíamos perfeitamente trabalhar sem este recurso, mas é, ainda assim, algo interessante para podermos trabalhar e ativar os músculos certos na hora certa. A aplicação, refira-se, tem a capacidade de sincronização com o Garmin Connect, o que nos permite seguir uma rotina de recuperação com base no esforço que fizemos em determinado treino.Fazendo um balanço geral, para quem não tem uma pistola de massagens e tenciona escolher entre a 1 ou a 2, diríamos que a segunda versão acaba por ser uma melhor opção. Pode ser mais cara, mas as diferenças apresentadas justificam um maior investimento. Se já possuem a primeira versão, bem, talvez não seja necessário evoluir para a segunda, pois as inovações não justificam um segundo investimento.A fechar, apontamos apenas um dos pormenores que gostaríamos de ver melhorados: a ausência de uma mala de transporte. Pode parecer algo que vai do gosto pessoal de cada um, mas quando um modelo nos chega ao mercado com todos os atributos para ser utilizado em viagem (a existência de vários adaptadores e o menor peso é disso exemplo) esperavamos que houvesse esse cuidado extra.