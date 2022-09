Hyundai Meia Maratona do Porto apresentada de olhos postos em recordes

Volta este domingo a Hyundai Meia Maratona do Porto, para uma 15.ª edição na qual a perspetiva da organização passa pela obtenção de novos recordes, até porque o percurso deste ano será diferente do habitual, sem a passagem pela Ponte Luís I. Ao invés, toda a corrida será feita na margem norte, na cidade do Porto, com partida e chegada na Av. de Dom Carlos I (junto ao Jardim do Passeio Alegre).Na conferência de imprensa de hoje, realizada no Salão Árabe do Palácio da Bolsa, Jorge Teixeira, diretor geral da Runporto, assumiu prever uma grande competição entre os atletas da linha da frente, dizendo que entre os atletas africanos que irão correr têm "marcas que num percurso como aquele que vamos ter pode perfeitamente, se não houver vento, estar perfeitamente atingir uma marca de nível mundial, que já a temos, mas que queremos melhorá-la".Naming sponsor do evento, a Hyundai Portugal enalteceu a importância da ligação à prova portuense. "Em 2019 demos este passo, de reforçar a parceria, e tornamo-nos naming sponsor desta prova tão diferente e tão rica", disse Paulo Ferreira, diretor de comunicação e relações públicas da Hyundai Portugal.Por parte da Federação Portuguesa de Atletismo, o presidente Jorge Vieira salientou a importância da promoção do desporto para todos e destacou que o atletismo, nomeadamente as provas de estrada, é um desporto inclusivo e que permite a ligação de atletas de elite e atletas de pelotão. "Não há outra modalidade desportiva que faça esta ligação, entre a elite e a base", apontou.Presente na conferência de imprensa de hoje esteve também José Guilherme Aguiar, vereador do pelouro do Desporto da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, que na sua intervenção apontou o cariz único da prova deste ano. "Este ano o trajeto é fantástico, e é fantástico porque tem a vista de Gaia".A Hyundai Meia Maratona do Porto, refira-se, arranca pelas 9 horas de domingo.