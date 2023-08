Hyundai Meia Maratona do Porto tem novo percurso

Depois de ter estado nos últimos anos 'limitada' à cidade do Porto - em face das obras na Ponte D. Luís I -, a edição deste ano da Hyundai Meia Maratona do Porto vai voltar a cruzar o Rio Douro e fazer uma passagem por Vila Nova de Gaia. O novo percurso foi anunciado esta terça-feira pela organização da prova portuense, que manterá, ainda assim, o ponto de partida e chegada no Jardim do Passeio Alegre.Agendada para 17 de setembro, a Hyundai Meia Maratona do Porto continua a ter as inscrições abertas no site oficial , tanto para os 21 quilómetros como para a Mini Maratona, com 5 km de distância, destinada a toda a família.