Hyundai passa a dar nome à Meia Maratona da Ponte Vasco da Gama

Poucos dias depois de ter anunciado a nova parceira com a adidas para o patrocínio técnico da EDP Meia Maratona de Lisboa, o Maratona Clube de Portugal anuncia mais uma novidade tendo em vista as provas deste ano. No caso a Meia Maratona de outubro, que parte na Ponte Vasco da Gama, que a partir da próxima edição passará a chamar-se Hyundai Meia Maratona.Até agora marca automóvel oficial do evento, a Hyundai reforça a sua ligação à prova da capital, algo que Carlos Moia encara com natural agrado. "Temos de continuar a crescer em provas de estrada, temos de continuar a trazer e a convencer os portugueses a participar, a fazer exercício! Por isso, e por tudo o que tem dado ao desenvolvimento da modalidade é justo destacar o papel da Hyundai nas nossas provas. É com grande satisfação que vejo a Hyundai ganhar mais destaque na meia maratona de outubro, sinal do reconhecimento de uma organização cada vez mais exigente e que tem mudado a vida dos portugueses. Seguimos juntos, com a Hyundai, para inverter os números do sedentarismo!"Do lado da marca sul-coreana, o diretor de Comunicação e Relações Públicas da Hyundai Portugal destaca o compromisso contínuo com o running e a mobilidade do futuro. "A nossa ligação ao running é já bastante longa. E esta é, sem dúvida, uma parceria completamente integrada com a marca Hyundai, sobretudo porque esta é uma modalidade onde as pessoas se tentam superar, ir mais longe, tal como nós, que somos muito mais do que uma marca automóvel. Estamos focados na mobilidade do futuro de acordo com a visão da marca: ‘Progresso pela Humanidade’, cujo objetivo passa por tornar o mundo num lugar melhor para as gerações futuras, nomeadamente, através da aposta em soluções de mobilidade sustentável e na promoção de um estilo de vida saudável", disse Paulo Ferreira.Além do naming sponsor da Meia Maratona de outubro, a Hyundai assume também o nome da prova de 7 quilómetros que decorre na véspera da EDP Meia Maratona de Lisboa (no mês de março). Esta corrida, marcada para sábado (dia 16) realiza-se num percurso ideal para os atletas fazerem um último treino antes da prova principal, com partida no Estádio Nacional e meta em frente ao Mosteiro dos Jerónimos.A sinergia entre a Meia Maratona da Ponte Vasco da Gama e a Hyundai Portugal cria uma aliança única, unindo a celebração da saúde e bem-estar promovida pelo evento desportivo à visão vanguardista da Hyundai na mobilidade sustentável. A presença da Hyundai no território do running, alicerçada na filosofia "Run to Progress", promove a democratização do acesso ao desporto e de um estilo de vida ativo e saudável, valorizando a determinação e resiliência dos participantes, valores nos quais a marca se revê. Esta junção do dinamismo da competição desportiva e da inovação ecológica da Hyundai sublinha a importância de perseguir metas pessoais de superação e contribuir, simultaneamente, para as gerações futuras.