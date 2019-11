IAAF volta a 'tirar' recorde da meia maratona a Lisboa

A IAAF ratificou no início desta semana o novo recorde mundial da meia maratona, fixado durante o mês de setembro por Geoffrey Kamworor. A partir de agora o tempo a bater nos 21k são os sensacionais 58:01 minutos conseguidos pelo atleta queniano na Meia Maratona de Copenhaga , um registo que supera em 22 segundos aquele que fora conseguido por Zersenay Tadese na 'meia' de Lisboa em 2010, e que era à data, antes da homologação, o tempo máximo na distância.Na verdade, Lisboa até já tinha perdido o recorde no ano passado, quando Abraham Kiptum o bateu em Valência (com 58:18), mas a sua suspensão por doping, anunciada na semana passada, fez esse registo ser 'apagado' do mapa. Daí que, mercê desse facto e também pela ausência de homologação do registo de Kamworor até então, Lisboa tenha voltado a deter o recorde durante... uma semana.De notar que esta ratificação se deve ao cumprimento de vários critérios específicos, nomeadamente a homologação da distância da prova (que entretanto foi confirmada), assim como a existência de controlos antidoping após a corrida, entre outros.1. Geoffrey Kamworor (Quénia), 58:01 em Copenhaga 20192. Zersenay Tadese (Eritreia), 58:23 em Lisboa 20103. Samuel Wanjiru (Quénia), 58:33 em Haia 20074. Jemal Yimer (Etiópia), 58:33 em Valência 20185. Abraham Cheroben (Bahrain), 58:40 em Copenhaga 20176. Bedan Karoki Muchiri (Quénia), 58:42 em Ras al-Khaimah 20187. Eric Kiptanui (Quénia), 58:42 em Berlim 20188. Stephen Kiprop (Quénia), 58:42 em Ras al-Khaimah 20199. Solomon Kirwa Yego (Quénia), 58:44 em Ostia Lido 201610. Abadi Hadis (Etiópia), 58:44 em Valência 2018 e Ras al-Khaimah 2019