Incrível: francesa bate recorde nacional da meia maratona em Málaga... e ganha a todos os homens

A francesa Woldu Mekdes fixou este domingo um novo recorde nacional francês da meia maratona, ao ganhar a Meia Maratona de Málaga em 1:08.25 (melhorou em 9 segundos a anterior marca, que datava de 2010 e estava na posse de Christelle Daunay). Mas aquilo que fica deste domingo é essencialmente o feito quase inédito que a atleta de 30 anos conseguiu. É que, contra tudo o que normalmente se vê, a atleta gaulesa conseguiu ser a primeira da classificação geral, ficando à frente do vencedor masculino.Mekdes, refira-se, venceu com 5 segundos de avanço para o vencedor, o espanhol Cristóbal Valenzuela. Por outro lado, de notar que a segunda colocada feminina, Margaux Sieracki (1:11.14), foi a sexta da classificação geral.Natural da Eritreia, Mekdes compete por França há cerca de um ano e foi já nessa condição que em abril, também em Málaga, batera o recorde nacional dos 5 quilómetros (15:16). Agora, oito meses volvidos, regressou à cidade da Costa do Sul para surpreender tudo e todos, batendo igualmente a sua melhor marca de sempre, que estava em 1:09.43, também feita em abril, mas em Berlim.