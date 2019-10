Incrível: Kosgei fez em Chicago um parcial mais rápido do que Mo Farah

Para lá de ter quebrado uma barreira que parecia praticamente impossível de alcançar, ao bater o recorde mundial feminino por mais de um minuto, a queniana Brigid Kosgei conseguiu pelo caminho alguns feitos que deixaram a comunidade do atletismo completamente rendida.





Não bastasse o novo recorde mundial e o facto de ter dado uma autêntica 'tareia' às concorrentes (a segunda e terceira ficaram a quase sete minutos), a atleta queniana de 25 anos conseguiu, por exemplo, fazer o último parcial da prova, entre os 35 quilómetros e meta, mais rápido do que Mo Farah, o detentor do título masculino, que no domingo foi apenas oitavo.Nesses últimos sete quilómetros e 195 metros, Kosgei demorou 22.50 minutos, ao passo que Farah, claramente em quebra, precisou de 23.35. 45 segundos de diferença que traduzem bem a brutalidade do registo da queniana.Ainda comparando Kosgei e Farah, a queniana cruzou a linha de meta com uma 'desvantagem' de 4:06 minutos para o britânico, que por sua vez ficou a 4:13 minutos do vencedor masculino Lawrence Cherono. Quer isto dizer que o britânico ficou mais perto do que Kosgei... do que de Cherono!Ritmo médio: 3'11/kmRitmo médio a cada 5k: 15'53.2Ritmo médio para uma volta a uma pista de 400 metros: 76.25 segundosPrimeira meia maratona: 66:59Segunda meia maratona: 67:05Ano em que o recorde masculino se tornou mais veloz do que o tempo de Kosgei: 13 de junho de 1964 (2:13:55, de Basil Heatley)Idade que Kosgei à data do recorde de Paula Radcliffe: 9 anos