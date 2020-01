Inês Marques é a mais recente elemento da equipa Salomon Suunto Portugal, juntando-se a um elenco no qual já figuravam Armando Teixeira, Romeu Gouveia, Tiago Romão e Ester Alves. Campeã nacional de trail, um título que juntou aos de Trail Ultra e de Sky Race, Inês Marques mostrou-se honrada com a oportunidade e prometeu empenho máximo nesta sua nova etapa.





"Fico muito contente por terem reconhecido o meu valor ao me terem feito o convite para representar a Salomon e a Suunto. São marcas com material de qualidade inquestionável e com valores com os quais me identifico. Espero aprender muito com toda a equipa, ao partilhar novas experiências, conhecer novos locais e evoluir como atleta", explicou a atleta de 26 anos, que para lá dos resultados acima citados conseguiu também ser quinta no OCC e décima no CCC do Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB).