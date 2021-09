Inglês correu meia maratona em vez dos 10 quilómetros, venceu e acabou... desqualificado

O atleta inglês Omar Ahmed protagonizou uma das histórias mais inusitadas do fim de semana, tudo por causa da vitória numa meia maratona... quando estava inscrito (e pensava que estava a fazer) apenas os 10 quilómetros. A história deu que falar no Reino Unido, Ahmed foi bastante destacado na imprensa, mas esta terça-feira chegou a notícia menos esperada: foi desclassificado pela organização da Great Bristol Run.





Regras são regras e, mesmo tendo corrido a distância superior à sua e ter demonstrado uma superioridade brutal - cruzou a meta 4 minutos à frente do segundo -, o corredor natural de Birmingham não estava inscrito na prova que ganhou e, por isso, o seu nome não conta como vencedor. "Aplaudimos a sua performance e já o convidámos para fazer parte da Great Manchester Run como atleta de elite. E claro que teremos todo o gosto em recebê-lo na Great Bristol Run em 2022", disse Paul Foster, diretor executivo da The Great Run Company.E se ter ganho uma prova onde não estava inscrito é já algo de realce, a verdade é que todo o enredo é ainda mais surreal. Tudo porque Ahmed apenas se deu conta do erro quando já ia a meio caminho. Sentiu-se tão bem que, ao invés de seguir para a sua corrida, decidiu dobrar a distância para a qual eventualmente tinha treinado e avançou para a vitória. "No princípio pensei que estava a correr os 10 quilómetros. Depois, ao chegar às seis milhas (9,6 quilómetros) perguntei 'isto são os 10 quilómetros?' e responderam-me 'não, isto é a meia maratona'. Depois disso abrandei um pouco, mas mesmo assim alcancei um recorde pessoal, o que é fantástico".O erro, refira-se, deu-se logo no início, quando ao final do primeiro quilómetro se fazia a divisão entre uma prova e a outra. Omar Ahmed não se apercebeu e, já que estava na 'meia', decidiu ir até ao final...