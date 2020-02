Inscreveu-se no sorteio da Maratona de Nova Iorque? Há 2% de chance de ser escolhido!

Num ano no qual assinalará a sua 50.ª edição, a Maratona de Nova Iorque bateu todos os seus recordes no que ao sorteio prévio diz respeito, com a receção de mais de 185 mil candidaturas. Um registo histórico, em claro contraciclo em relação ao número de vagas disponíveis, pouco mais de quatro mil. Quer isto dizer que, caso tenha tentado entrar na Maratona de Nova Iorque por esta via, tem uma chance de ser escolhido de apenas... 2,27%!





Um número limitado que se explica pela subida incrível das entradas garantidas, na ordem dos 20%, nas quais entram as inscrições por dorsais solidário e também as entradas por tempo de qualificação - este último caso conheceu um aumento brutal de 42%. Há também a acrescentar os corredores que irão correr através de pacotes vendidos por agências de viagens ( como a Endeavor ) e também para aqueles que contam com acesso privilegiado por terem completado um determinado número de edições da prova no passado.Voltando ao sorteio, de notar que o mesmo será realizado na quarta-feira, com os escolhidos a serem informados nas horas seguintes.