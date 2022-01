Inscritos na Lisbon Eco Marathon podem participar na EDP Meia Maratona de Lisboa

A edição deste ano da Lisbon ECO Marathon, inicialmente agendada para 8 de maio, foi cancelada pela Podium no mês de dezembro, mas os inscritos não ficarão de mãos a abanar. Como forma de recompensa pela alteração, a Podium e o Maratona Clube de Portugal uniram esforços e permitem que os inscritos na prova entretanto cancelada possam usufruir da sua inscrição numa corrida organizada pelo MCP. Caso queiram ter a devolução do valor pago, os inscritos na Lisbon ECO Marathon podem igualmente solicitá-lo. Esta decisão, refira-se, surge na sequência do reagendamento da EDP Meia Maratona de Lisboa para o mesmo 8 de maio , algo que tornou inviável a realização de ambos os eventos na mesma data."Adiar uma prova é sempre uma decisão difícil ainda mais quando se vai sobrepor a outra. Uma vez que não é possível realizar as duas provas no mesmo dia, queremos agradecer a compreensão da Podium e enaltecer a sua abertura para encontrarmos esta solução, oferecendo aos inscritos a possibilidade de correrem uma das provas organizadas pelo Maratona Clube de Portugal", diz Carlos Moia, presidente do clube.Do lado da Podium, Vasco Empis assume que a situação atual assim o obrigou. "A pandemia e as constantes diretrizes do Governo têm exigido constantes adiamentos, em termos de realização de eventos desportivos. Tudo tem estado condicionado e não tem havido um normal decorrer das provas, o que inevitavelmente leva a uma maior concentração de corridas, no calendário nacional e anual de corridas. Estamos a comunicar com os atletas e esperamos a melhor compreensão dos mesmos", declarou.