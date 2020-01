Insólito: atleta de topo queniano foge de agentes antidoping

A história foi esta quinta-feira partilhada por Barnaba Korir, membro do Comité Executivo do organismo, em declarações à Reuters. "Assim que os agentes se apresentaram e explicaram por que estavam a visitar o centro de treinos, um dos atletas desatou a correr em fuga. E não importa o quão rápido tenha fugido ou quão longe vá, não conseguirá escapar das pesadas medidas que lhe serão aplicadas", prometeu Korir, que mesmo assim optou por não revelar a identidade do corredor em que estão. "É um atleta bastante conhecido", limitou-se a dizer.





Refira-se que o doping tem sido um dos grandes problemas dos últimos tempos no Quénia, com vários atletas a ser apanhados em controlos positivos ou então a falharem na obrigatória divulgação da sua localização em determinada altura. A situação atingiu contornos de tal forma graves que o governo até prometeu impor medidas penais - incluíndo penas de prisão - para quem for apanhado com doping.