Isaac Nader ao lado de Julien Wanders no 'Be (at) Your Personal Best'

À imagem daquilo que fizeram Nike - em 2017 com o 'Breaking 2' e em 2019 com o 'Ineos 1:59 Challenge' - e Adidas - com o 'Prague 21.1 km - Ready for the Restart' -, a ASICS vai utilizar um evento privado como grande momento de apresentação do seu novíssimo modelo de competição, o MetaSpeed Sky. Intitulado de 'Be (at) Your Personal Best', o evento da marca japonesa está marcado para 24 de abril em dia ainda por divulgar e terá como principal propósito levar os atletas presentes a bater os respetivos recordes pessoais nos 5 e 10 quilómetros.





Grande figura de toda a promoção do novo modelo - apesar de não ter sido um dos atletas que ajudou no seu desenvolvimento - o suíço Julien Wanders será também a maior aposta do evento, tendo com objetivo bater o recorde europeu dos 5 quilómetros, uma marca que está atualmente nos 13.18, pelo francês Jimmy Gressier.Na mesma prova de 5 quilómetros estará ainda o português Isaac Nader, recentemente presente nos Europeus de Torun, que entrará neste evento sem marca oficial de registo. Além de Nader, estará ainda neste evento a jovem Lia Lemos, igualmente na prova dos 5 quilómetros. A jovem, de 19 anos, recentemente quinta colocada no nacional de cross longo, também não tem marca nesta distância em estrada, mas em dezembro registou 16:46.16 em pista.Quanto à corrida de 10 quilómetros, estarão presentes cerca de dez atletas, com destaque para o norueguês Sondre Moen e o belga Koen Naert.