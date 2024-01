Isaac Nader: «Se treinar para esta distância acho que consigo fazer 28 minutos e pouco»

Na prova masculina dos Nacionais de estrada, Isaac Nader segurou um triunfo tranquilo, selado em 29.07 minutos, com menos dois segundos do que Rui Pinto (Sporting), campeão em 2019 e 2022, e menos quatro face ao também benfiquista Duarte Gomes, segundo e terceiro classificados, respetivamente."Foi uma corrida boa, disputada até aos 7, 7,5 quilómetros, quando eu e o Duarte Gomes puxámos um pouco pela corrida e ficámos só os dois e o Rui Pinto. Depois, acabei por não sprintar porque vinha controlado", sublinhou o atleta algarvio, em declarações à Lusa.Este desfecho, com o quinto posto de Miguel Moreira (Benfica) e o sétimo de Pedro Amaro (Benfica), colocou o emblema das águias no topo pela oitava vez, depois de três triunfos seguidos do Sporting, que hoje não foi além do segundo lugar, com 20 pontos -- mais quatro do que o Benfica. O Sporting de Braga completou o pódio, com 73."Sou um atleta de 1.500 metros, mas, com o treino que tenho, de bastante volume, num percurso maioritariamente plano, não é surpresa poder disputar este tipo de provas. Também não corremos muito rápido e, nesta fase da época, posso disputar estas corridas e ajudar o clube a conquistar o título de equipas, que foi o mais importante", salientou Isaac Nader.Mesmo fora da sua especialidade, e após estabelecer a sua melhor marca na distância, o atleta do Benfica, recente vencedor da São Silvestre de Lisboa, na mesma distância, encontra potencial para melhorar. "A treinar para esta distância, acho que consigo correr 10 quilómetros um bocadinho mais rápido, a 28 minutos e poucos, e a prova permite, porque não é um nível muito forte. Em Valência, faz-se 27, 26 minutos, com marcas de uma grande valia, para mim é bom, mas o importante é o título coletivo e o recorde pessoal na distância, também por fazê-la poucas vezes", concluiu.A 31.ª edição dos Campeonatos Nacionais de estrada contaram com 1.666 inscritos (394 mulheres e 1272 homens).