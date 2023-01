Iskander Yadgarov e Solange Jesus vencem Meia Maratona Manuela Machado

O russo Iskander Yadgarov e a portuguesa Solange Jesus venceram este domingo a edição de 2023 da Meia Maratona Manuela Machado, uma prova tradicional do calendário nacional que levou às ruas cidade minhota cerca de quatro mil atletas. Este ano, na sua 24.ª edição, a Meia Maratona vianense serviu também como tiro de partida à Cidade Europeia do Desporto 2023.Na corrida masculina, o atleta russo venceu em 1:04:17 horas, superando Hélio Gomes, do Sporting, com 1:04:32, e Fábio Oliveira, do Guilhovai, com 1:04:59. Na prova feminina, Solange Jesus, do Feirense, triunfou com 1:12:12, superiorizando-se a Susana Godinho, também dos fogaceiros, com 1:12:24, e a Carla Martinho, do RD Águeda, com 1:13:08.O dia ficou ainda marcado pela realização da Maratona do Funchal, uma prova que este ano foi também palco do Campeonato Europeu de Masters. O grande tirunfo foi para o polaco Maciek Mieretzko, com 2:30.52 horas, à frente do romeno Silviu Stoica e do bielorruso Shulya Dzianis. Nas mulheres a vitória foi para a sueca Lisa Ring, com 3:06:02, à frente da croata Veronika Jurisic (3:12:54) e a húngara Judit Varga (3:28:26).Quanto à maratona masters, realizada em paralelo com a prova principal, Maria Mercedes Pila venceu em 2:52:11, ao passo que nos homens ganhou Jack Nixon, com 2:27:59.