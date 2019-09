Israelita pulveriza recorde europeu dos 10 quilómetros

A israelita de origem queniana Lonah Chemtai-Salpeter pulverizou este domingo o recorde europeu dos 10 quilómetros, ao correr a distância na Tilburg Ten Miles, em Tilburg (Holanda), nuns impressionantes 30:04 minutos.





A atleta israelita, de 30 anos, 'roubou' 17 segundos ao anterior máximo, que pertencia desde 2003 à britânica Paula Radcliffe, conseguindo igualmente a segunda melhor marca mundial da história (apenas suplantada pelos 29:43 minutos de Joyciline Jepkosgei, conseguidos em 2017 em Praga). Para além de ter conseguido estes dois registos de assinalar, Chemtai-Salpeter quebrou também o recorde da prova (30:30 de Tirunesh Dibaba, em 2013) e conseguiu naturalmente a melhor marca mundial do ano e igualmente o melhor tempo da história de Israel.De notar que Lonah Chemtai-Salpeter participou nesta prova como parte da sua preparação para a maratona dos Mundiais de Doha, lançando desde já um aviso bastante sério às restantes candidatas ao ouro. "Esta corrida de hoje fez parte do meu programa de treinos para os Mundiais. Este tempo confirma que tenho treinado bem e feito uma preparação de forma correta, incluíndo na alimentação, prevenção de lesões e tudo o resto. Estou feliz por ter quebrado o recorde europeu e estou certa de que estou no rumo correto", declarou a atleta, que até agora tinha 30:57 minutos de recorde pessoal.