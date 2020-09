Já abriram as inscrições para a Corrida do Adepto

Já estão abertas as inscrições para a quinta edição da Corrida do Adepto, uma prova que como nos últimos anos será realizada à margem da disputa da final four da Allianz Cup. Depois de Braga, a próxima edição da corrida muda de palco, passando para Leiria, e também de organizador técnico, já que em 2021 passará a ser da responsabilidade da HMS Sports.





Com duas distâncias competitivas no programa (5 e 10 quilómetros), a Corrida do Adepto irá disputar-se no dia 23 de janeiro, tendo local de partida e de chegada na Fanzone da Final Four Allianz Cup, instalada na Praça Paulo VI, pelas 10 horas. Pelo meio, refira-se, os corredores terão a possibilidade de passar no Estádio Municipal de Leiria.Numa primeira fase, até 31 de dezembro, as inscrições têm um valor de 8 e 5 euros, respetivamente, subindo para 10€ e 7€ entre 1 e 21 de janeiro. Na véspera da prova ainda poderá ser feito o registo, mas mediante o preço único de 12 euros. Nesta inscrição estará incluída a oferta de uma tshirt oficial do evento, a qual será atribuída com base nas escolhas dos corredores, entre as cores amarelo, branco, azul, azul marinho, cinzento, verde, vermelho, laranja e preto.Todas as informações podem ser consultadas no site da prova