Já abriram as inscrições para a edição de 2023 da Maratona de Valência

Abriram esta quarta-feira as inscrições para a edição de 2023 da Maratona de Valência para o público em geral e a promessa é de que o pelotão fique preenchido... muito brevemente. Depois das 10.000 vagas iniciais, abertas exclusivamente a quem correu este ano, terem esgotado em menos de uma semana, ao cabo de pouco mais de 12 horas já metade do segundo lote foi vendido, havendo perspetivas de que esgote nos próximos dias. Neste segundo lote as inscrições estão à venda por 100€, aumentando depois para 130 euros no terceiro, até a um limite de 30.000 corredores. O preço final, até aos 33.000 que são a lotação máxima, será de 150€.Além da Maratona, que se corre a 3 de dezembro, também estão abertas as inscrições para a Meia Maratona, a 22 de outubro, uma prova que faz parte do circuito SuperHalfs. Há a possibilidade de adquirir um pacote com a inscrição de ambas as provas com um desconto de 10 euros (140€ no total).As inscrições estão disponíveis no site oficial da prova