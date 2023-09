Já abriram as inscrições para a edição de 2024 da Meia Maratona de Praga

Abriram esta quinta-feira as inscrições para a edição de 2024 da Meia Maratona de Praga , uma prova que faz parte do circuito SuperHalfs - onde entram cinco das mais importantes meias maratonas da Europa, incluindo a de Lisboa. Nesta fase inicial, e até serem preenchidas as primeiras 3.500 vagas, o preço de inscrição é de 53 euros.Além da abertura das inscrições da meia maratona, RunCzech anunciou ainda as datas de praticamente todas as outras provas do seu calendário e também o arranque do período de registos, com especial destaque para a Maratona de Praga, agendada para 5 de maio. A organizadora checa lança também um pack promocional, que permite, por exemplo, a inscrição nas 3 provas da capital (Maratona, Meia Maratona e Grand Prix) por 105 euros.