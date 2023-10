Já abriram as inscrições para a Lidl São Silvestre Cidade do Porto

O mês de dezembro aproxima-se e com ele chega a tradicional época das São Silvestres, as provas de final de ano que invadem o país de norte a sul. Uma das mais participadas do país, a Lidl São Silvestre Cidade do Porto, abriu esta terça-feira as suas inscrições, esperando-se novamente casa cheia para uma festa de final de ano em grande.Marcada para 30 de dezembro, pelas 18 horas, a prova organizada pela RunPorto regressa à Avenida dos Aliados e antecede as festas de final de ano, que como habitual se realizarão naquele conhecido ponto da cidade. Para além da corrida dos 10 km, o evento conta com uma caminhada com a distância de 5 km sem fins competitivos.Até ao final do mês de outubro, as inscrições para a prova de 10 km da Lidl São Silvestre Cidade do Porto irão manter-se com o valor da última edição, a 15 euros. Depois dessa data, e até final de novembro, sobe aos 16€. As inscrições para o evento estão disponíveis no site da organização ( www.runporto.com ).