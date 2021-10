Já abriram as inscrições para a Lidl São Silvestre de Lisboa

Depois de um ano de ausência - apenas teve edição virtual em 2020 -, a São Silvestre de Lisboa está de volta ao calendário de forma presencial (e agora com o Lidl como novo naming sponsor). As inscrições para a tradicional prova da capital, que neste ano se realizará a 18 de dezembro, estão abertas e podem ser feitas no site oficial da prova, havendo aqui a particularidade de também ser possível fazer a prova de forma virtual, em qualquer canto do planeta. Uma outra mudança prende-se com a colocação da prova no calendário, desta feita no penúltimo sábado do ano.





"Após a edição exclusivamente virtual em 2020, estamos de regresso às ruas da capital. Este ano, vamos combinar os formatos presencial e virtual, dando possibilidade a quem não consegue participar no dia 18 em Lisboa, de o fazer em qualquer parte do mundo entre o período de 17 a 19 de dezembro. É uma forma de estarmos juntos na Lidl São Silvestre de Lisboa, independentemente do local; de corrermos ao ritmo da capital, em qualquer parte do mundo. Uma das principais caraterísticas da São Silvestre de Lisboa é a sua realização na tarde do último sábado do ano, salvo as exceções relacionadas com o período festivo do Natal ou o Réveillon. Em 2021, o dia 25 de dezembro celebra-se no último sábado, pelo que optámos por antecipar o evento e os três treinos de preparação (27 de novembro, 4 e 11 de dezembro)", explica Hugo Sousa, CEO da HMS Sports, a entidade organizadora da prova.Com partida na Av. da Liberdade, pelas 17h30, a Lidl São Silvestre de Lisboa contará com partida por vagas, repartidas pelos tempos de inscrição certificados por cada corredor no ato da inscrição. O registo, refira-se, já está aberto e até final do mês poderá ser feito por 12 euros. Todos os inscritos receberão no seu kit de participação uma long sleeve New Balance da prova, disponível nos modelos feminino e masculino.A Lidl São Silvestre de Lisboa contará ainda com o tradicional desafio 'Homens versus Mulheres', que por agora está com um balanço de 6-5 a favor dos homens. Este ano a elite feminina irá partir com quatro minutos de avanço para a masculina, sendo esse o tempo de referência a recuperar pelos homens para conseguir reforçar a liderança neste particular.Além da corrida principal, no programa está ainda a Clube Pelicas São Silvestre da Pequenada, uma prova para os mais novos (crianças nascidas entre 2008 e 2016), com 300 e 1000 metros, a partir das 15 horas de sábado. O valor de inscrição será de 5€, reverte na totalidade para uma instituição de cariz solidário, e valerá a cada criança a entrega de uma t-shirt técnica de manga comprida New Balance. No final da prova, será entregue uma medalha de participação.Para participar na Lidl São Silvestre de Lisboa virtual, o atleta deverá efetuar, entre os dias 17 e 19 de dezembro, uma das atividades propostas (5 km ou 10 km, a correr ou a caminhar), numa única atividade, em local e horário definidos pelo próprio; ao longo de toda a atividade, o atleta deverá cumprir todas as normas impostas pela Direção-Geral da Saúde e é responsável pela cronometragem da atividade. Após a realização da mesma, deverá submeter o comprovativo no website, até 21 de dezembro. O registo deverá conter a data da atividade, a distância percorrida e o tempo realizado; a organização disponibilizará o diploma eletrónico de participação.18 de dezembro: evento presencial• 15h00 – Clube Pelicas São Silvestre da Pequenada• 17h30 – Lidl São Silvestre de Lisboa17 a 19 de dezembro: evento virtual