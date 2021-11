Já abriram as inscrições para a Wings for Life World Run 2022

A correr por aqueles que não podem desde 2014. Este tem sido o lema da Wings for Life World Run, que ganhou ao longo do anos o estatuto da maior corrida global. Só no ano passado reuniu 184 mil participantes de 195 países. O desafio regressa em 2022, com data marcada para dia 8 de maio. As inscrições estão abertas e todos podem participar através da APP Wings for Life World Run, que garante uma união planetária por uma causa: a cura das lesões na espinal medula.Já estão abertas as inscrições para a edição de 2022 da mais global de todas as corridas - a Wings for Life World Run. Criada em 2014, esta corrida inovadora transformou-se num impressionante fenómeno de popularidade. Na última edição, disputada em maio passado, estiveram presentes 184,236 participantes e um total de 7300 equipas de 195 países.No dia 8 de maio de 2022 repete-se o encontro entre amantes da corrida dos quatro cantos do globo, unidos entre si graças a uma APP. Para já há a registar oito corridas presenciais já confirmadas – na Alemanha, no Japão, na Croácia, na Áustria, na Polónia, na Suíça, na Eslovénia e na Turquia. No entanto, a maior força deste desafio advém da autonomia conferida pela APP Wings for Life World Run – que permite que qualquer pessoa se junte à caravana independentemente da sua localização geográfica.No centro desta iniciativa está uma causa nobre: apoiar a investigação da cura das lesões na espinal medula. Esta foi a forma encontrada pela Fundação Wings for Life para comunicar uma grande causa e reunir um número cada vez mais expressivo de apoiantes. Nas oito edições até agora realizadas foram angariados 33,3 milhões de euros. Esta impressionante mobilização planetária permitiu reunir importantes recursos financeiros direcionados para apoiar a investigação científica em universidades espalhadas pelo mundo – incluindo Portugal - que estão a desenvolver estudos e testes para tornar possível a cura das lesões na espinal medula.A corrida marca a diferença por juntar milhares de pessoas precisamente ao mesmo tempo em diferentes latitudes. Outra marca diferenciadora reside no facto de não existir uma distância fixa nem uma meta - em vez disso os participantes são perseguidos por um Carro Meta virtual que começa a andar 30 minutos depois da partida, aumentado progressivamente a velocidade até apanhar o último corredor.Vera Nunes venceu em 2018 o título mundial feminino e este ano (2021) voltou a estar em destaque com o segundo melhor tempo global. Com as inscrições para 2022 abertas, todos os interessados em apoiar esta grande causa podem fazer o download da aplicação , pagar uma inscrição de €15 (um donativo 100% direcionado para apoiar o apoio à investigação da cura das lesões na espinal medula) e juntar-se por via eletrónica ao pelotão global no dia 8 de maio, às 12 horas de Portugal continental, ou contribuir simplesmente com um donativo para a Fundação Wings for Life.